NASA по ошибке передало сигнал бедствия на МКС

В 18:32 по времени Восточного побережья США, трансляция показала, что на борту МКС возникла чрезвычайная ситуация.

Голос из центра управления полетами настойчиво рекомендовал командиру экипажа немедленно надеть скафандр для гипобарической обработки, упомянув опасения по поводу декомпрессионной болезни.

Тысячи зрителей, наблюдавших за эфиром, были ошеломлены и взволнованы услышанным. «Необходимо как можно быстрее надеть на него скафандр и обеспечить подачу кислорода», — звучало из динамиков. Этот момент выглядел как сцена из напряженного научно-фантастического фильма.

Спустя около часа NASA объяснило, что на самом деле никакой угрозы не было.

Передававшееся сообщение оказалось аудио с тренировочной симуляции, случайно попавшее в прямую трансляцию. В официальном заявлении агентства в Twitter говорится, что «все члены экипажа МКС в безопасности и находятся в добром здравии».