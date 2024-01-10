NASA поддержало развитие флота сверхлёгких солнечных зондов для отправки к звёздам

Солнечные паруса необходимы таким зондам, чтобы преодолеть колоссальные расстояния, которые аппаратам придётся преодолевать для достижения, например, звезды Проксима Центавра, которая находится от Земли в 4,25 световых лет, или в 40 трлн км. Стандартные зонды, даже такой «рекордсмен», как «Вояджер-1», пролетевший фантастические 24 млрд км за 46 лет, не подходят для подобных миссий. Максимальная скорость, которую зонд развивал во время полёта, составляла 61,5 тысяча км/ч. Поэтому такой способ достижения звёзд предполагает слишком долгое время и непрактичен с точки зрения затрат.

Как раз для решения этой проблемы и нужны тысячи зондов весом в 1 грамм с солнечными парусами вместо двигателей. Флот из таких зондов предлагается разогнать лазерным лучом мощностью 100 гигаватт, который позволит зондам двигаться со скоростью до 20% от скорости света, что примерно составит 215,8 млн километров в час — в 3,5 тысяч раз быстрее «Вояджера-1». Таким образом, флот таких дронов долетит до соседней звёздной системы приблизительно за 24 года.