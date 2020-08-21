NASA показала, как будет выглядеть новый посадочный модуль на Луну

Стоит отметить, что аппарат имеет достаточно стандартное строение - 12-метровый макет состоит всего лишь из двух компонентов: взлетной и посадочной ступени. К слову, именно данный прототип станет основой для тестирования операций экипажа - на нем будут проводиться испытания высадки астронавтов и оборудования, а также обратной посадки на него. Планируется, что в рамках проверки работоспособности проекта, будут проверены в том числе и эргономика кабины, углы обзора, а также удобство входа и выхода с корабля в громоздком скафандре.

”Самая интересная часть оценки прототипов — это находки, которые ты никак не ожидал обнаружить. Сюрпризы будут”, - поделился вице-президент программ перспективного развития Blue Origin Брент Шервуд.