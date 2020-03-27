NASA показало, как будет выглядеть ее новейший электросамолет будущего

Во время взлета X-57 Maxwell помогают сразу 12 электродвигателей, расположенных на передней кромке крыла. После этого за полет начинают отвечать два крайних винта, в то время как меньшие складываются в гондолы для снижения сопротивления воздуха. К сожалению, все еще неизвестно, когда именно новинка станет серийным самолетом.