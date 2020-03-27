Наука и технологии
Сегодня 10:46
NASA показало, как будет выглядеть ее новейший электросамолет будущего
Выглядит аппарат достаточно футуристично
На официальном сайте NASA появилось сообщение, в рамках которого космическое агентство показало, как будет выглядеть ее новейший электросамолет будущего под названием X-57 Maxwell.
Так, летательный аппарат представлен уже в четвертой своей модификации, в которой имеется крыло с высоким соотношением сторон и полноценный воздушный винт на конце, который предназначен для пополнения запасов энергии. Представители NASA рассказали, что в агентстве считают, что подобная конфигурация сможет повысить эффективность аппарата — в первую очередь за счет уменьшения сопротивления воздуха.
Во время взлета X-57 Maxwell помогают сразу 12 электродвигателей, расположенных на передней кромке крыла. После этого за полет начинают отвечать два крайних винта, в то время как меньшие складываются в гондолы для снижения сопротивления воздуха. К сожалению, все еще неизвестно, когда именно новинка станет серийным самолетом.