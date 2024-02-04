NASA показало подсвеченный разными цветами Меркурий: такие фото сделал зонд

Опубликовано 04 февраля 2024, 03:01
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NASA показало подсвеченный разными цветами Меркурий: такие фото сделал зондРазработанный специально для изучения этой планеты
NASA опубликовало снимок Меркурия, сделанный около десяти лет назад зондом Messenger, разработанным для обнаружения минералов на поверхности планеты. На этом снимке планета не серая, как принято считать, а подсвеченная разными цветами.
Меркурий – ближайшая к Солнцу планета в нашей Солнечной системе, каменистая и усеянная кратерами. Когда это небесное тело видно с Земли, а случается это примерно четыре раза в год после заката или перед восходом, выглядит как беловатая точка. Человеческий глаз при ближайшем рассмотрении увидел бы только серость из-за толстого слоя пыли.
Но зонд показал настоящий «облик» Меркурия: планета светится разными цветами. На снимке планета видна с четырёх сторон и освещена множеством цветов, «как отражающийся диско-шар», включая розовый, фиолетовый, бирюзовый, жёлтый и персиковый цвета.
Как отмечают учёные, это приближение различных длин волн света, исходящего от планеты, которые человеческий глаз не видит.