NASA показало подсвеченный разными цветами Меркурий: такие фото сделал зонд

Меркурий – ближайшая к Солнцу планета в нашей Солнечной системе, каменистая и усеянная кратерами. Когда это небесное тело видно с Земли, а случается это примерно четыре раза в год после заката или перед восходом, выглядит как беловатая точка. Человеческий глаз при ближайшем рассмотрении увидел бы только серость из-за толстого слоя пыли.

Но зонд показал настоящий «облик» Меркурия: планета светится разными цветами. На снимке планета видна с четырёх сторон и освещена множеством цветов, «как отражающийся диско-шар», включая розовый, фиолетовый, бирюзовый, жёлтый и персиковый цвета.

Как отмечают учёные, это приближение различных длин волн света, исходящего от планеты, которые человеческий глаз не видит.