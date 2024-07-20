Наука и технологии
Опубликовано 20 июля 2024, 01:30
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NASA показало последние фото космического грузовика Cygnus перед его уничтожением

Аппарат сгорел в атмосфере Земли
NASA опубликовало в соцсети Х последние снимки космического грузового корабля Cygnus перед откреплением от МКС и входом в атмосферу Земли, где аппарат сгорел.
NASA показало последние фото космического грузовика Cygnus перед его уничтожением

© NASA

Cygnus крепился к МКС посредством манипулятора Canadarm2. К станции корабль прибыл в феврале 2024 года, доставив 3,7 тонны полезной нагрузки — продукты питания и обмундирование для экипажа.

Космический грузовик компании Northrop Grumman открепился от станции 12 июля и начал снижаться с орбиты, после чего сгорел в атмосфере.

Источник:Naked Science
Автор:Андрей Кадуков
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