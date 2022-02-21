NASA показало видео с движением марсианских облаков

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NASA показало видео с движением марсианских облаковВыглядит впечатляюще
Накануне в сети были опубликованы свежие фотографии марсианской поверхности, сделанные новейшим ровером Perseverance. Сейчас же специалисты NASA показали нечто ещё более интересное — два небольших видеоролика, показывающих движение облаков на Красной планете.
Сообщается, что видео были созданы марсоходом Curiosity, который, в отличие Perseverance, находится на поверхности Марса уже более 10 лет.
Отметим, что качество роликов не самое лучшее. Но это не мешает наблюдать за тем, как достаточно кучные облака двигаются над поверхностью планеты. Что же до причин такого низкого качества, то виной всему не предназначенные для наблюдения за небом камеры Curiosity.
По данным представителей NASA, представленные на видео облака находятся очень высоко, почти в 80 км над поверхностью Марса.
Источник: CNET