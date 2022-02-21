NASA показало видео с движением марсианских облаков

Отметим, что качество роликов не самое лучшее. Но это не мешает наблюдать за тем, как достаточно кучные облака двигаются над поверхностью планеты. Что же до причин такого низкого качества, то виной всему не предназначенные для наблюдения за небом камеры Curiosity.