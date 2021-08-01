NASA показало видео с Марса, снятое специальным вертолётом

Задачей вертолёта было пройти 10 путевых точек и дать учёным понять, как проложить безопасный путь для дальнейших исследований. Речь идёт о новой зоне с условным названием «Поднятые хребты».

Как отмечает источник, эта зона является «интригующей» с точки зрения исследований. Также проверяются возможности Ingenuity — он был рассчитан на 4 полёта, но, как оказалось, его можно использовать дольше. Сейчас устройство находится на седьмом марсианском аэродроме, а учёные продолжают изучать телеметрию и изображения, полученные в ходе полёта.