NASA показало высококачественное фото слияния двух галактик

Arp 220 – это ультраяркая инфракрасная галактика с сиянием, эквивалентным более триллиону звезд, подобных Солнцу. Это делает её в 100 раз ярче Млечного Пути.

Галактика находится в созвездии Змеи, на расстоянии около 250 млн световых лет от нашей Солнечной системы.

По словам учёных, формирование Arp 220 началось около 700 млн лет назад из-за слияния двух галактик, что спровоцировало взрыв звездообразования. Специалисты обнаружили около 200 звёздных скоплений, расположенных в плотной пыльной области, диаметром примерно 5000 световых лет.

Телескоп «Джеймс Уэбб» помог исследователям изучить ядра двух исходных галактик, отделённых друг от друга на расстоянии 1200 световых лет. Вокруг каждого ядра обнаружено вращающееся звездообразующее кольцо, испускающее яркий инфракрасный свет.