Наука и технологии
Сегодня в 07:19
NASA получило неожиданный снимок поверхности Венеры
На нем удалось разглядеть Землю Афродиты
Еще в июле 2020 года исследовательский аппарат Parker Solar Probe, пролетая мимо Венеры, запечатлел ее. И только сейчас NASA получило этот неожиданный снимок с поверхности Венеры. Уникальность фотографии заключается в том, что на ней оказались некоторые детали, которых не должно там быть.
Стоит отметить, что инструмент WISPR, который сделал снимок, состоит из нескольких телескопов с цифровыми матрицами, чувствительными к видимому диапазону электромагнитного излучения. Так, на запечатленном им снимке можно увидеть два важных объекта. В частности, на краю диска Венеры очевидно яркое свечение. По мнению исследователей, оно спровоцировано атомами кислорода, пребывающими в химической реакции на ночной стороне планеты. Второй важной деталью стало темное пятно в центре видимой части диска Венеры. Специалисты находят подозрительным тот факт, что оно совпадает с возвышенностью на поверхности под названием Земля Афродиты.
На данный момент в NASA не нашли достоверное объяснение, как ее получилось разглядеть сквозь облака.