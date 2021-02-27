NASA получило неожиданный снимок поверхности Венеры

Стоит отметить, что инструмент WISPR, который сделал снимок, состоит из нескольких телескопов с цифровыми матрицами, чувствительными к видимому диапазону электромагнитного излучения. Так, на запечатленном им снимке можно увидеть два важных объекта. В частности, на краю диска Венеры очевидно яркое свечение. По мнению исследователей, оно спровоцировано атомами кислорода, пребывающими в химической реакции на ночной стороне планеты. Второй важной деталью стало темное пятно в центре видимой части диска Венеры. Специалисты находят подозрительным тот факт, что оно совпадает с возвышенностью на поверхности под названием Земля Афродиты.