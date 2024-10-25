NASA попросит у Китая поделиться образцами грунта с Луны

По словам Нельсона, прорабатываются «дальнейшие вопросы». Он уверен в позитивном исходе переговоров. В связи с этим Reuters отмечает, что США и КНР — крупнейшие мировые космические страны, которые никак не сотрудничают в области космических исследований.

Также Reuters заявило, что, по словам трёх американских чиновников, участвовавших в переговорах на условиях анонимности, «в прошлом году представители нескольких правительственных агентств США предприняли осторожные попытки наладить взаимодействие с Китаем для создания зон координации и связи в космосе». По их словам, это свидетельствует о смене стратегии США в отношении космической программы Китая, «направленной на предотвращение просчётов в будущих космических операциях».