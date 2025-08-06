NASA построит ядерный реактор на Луне уже к 2030 году

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в американском правительстве. Устройство мощностью 100 кВт должно стать постоянным источником энергии для будущих лунных баз — особенно в регионах, где солнечная энергия недоступна.

Проект будет анонсирован временным главой NASA и министром транспорта США Шоном Даффи. Главной мотивацией называют растущую конкуренцию со стороны Китая и России.

Обе страны уже обсуждали совместное строительство ядерного реактора на Луне, а Китай планирует отправить туда своих астронавтов в том же 2030 году.

NASA подчёркивает: ядерная энергия обеспечит независимость от солнечного света, что особенно важно при двухнедельной лунной ночи и в теневых кратерах. Это откроет доступ к ранее недостижимым участкам поверхности.

Конкретных технических деталей пока нет, но предполагается использование уранового топлива и заглубление реактора под поверхность Луны для защиты от радиации.