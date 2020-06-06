NASA построит жилой блок возле Луны

За разработку и строительство пилотируемого модуля окололунной станции под названием Gateway будет отвечать компания Orbital Science Corporation. Общая сумма контракта на постройку оценивается в 187 млн долларов, при этом в него также входят разработка дизайна блока, а также логистической части модуля станции. Окончательный вариант должен быть представлен уже до конца 2020 года.

Напомним, что чуть ранее о возобновлении собственной лунной программы заговорили в Роскосмосе. Помимо этого, глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия не даст случиться приватизации Луны кем-либо.