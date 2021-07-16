NASA потратит более 1 миллиарда рублей на создание ядерного двигателя для космических кораблей

Так, совместно с Министерством энергетики США, госкомпания выбрала три проекта, описывающих концепцию будущего реактора, сообщается на сайте агентства. Речь идёт о разработках, связанных с ядерной тепловой двигательной установкой, которая будет использоваться NASA для передвижений в космосе.

Контракт с каждой из компаний, предложивших свою вариацию, оценён в 5 млн долларов (около 370 млн рублей). Заполучили же их BWX Technologies, General Atomics Electromagnetic Systems и Ultra Safe Nuclear Technologies of Seattle. Последняя, к слову, сотрудничает с Blue Origin — компанией, основанной создателем Amazon Джеффом Безосом.