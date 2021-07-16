NASA потратит более 1 миллиарда рублей на создание ядерного двигателя для космических кораблей

Наука и технологии
Сегодня в 11:02
NASA потратит более 1 миллиарда рублей на создание ядерного двигателя для космических кораблейКоторые будут разделены между трёмя компаниями
NASA, после определённых метаний, всё же решила более активно взяться за разработку ядерного двигателя для космических путешествий. Для этих целей агентство заключила контракты сразу с несколькими компаниями.
Так, совместно с Министерством энергетики США, госкомпания выбрала три проекта, описывающих концепцию будущего реактора, сообщается на сайте агентства. Речь идёт о разработках, связанных с ядерной тепловой двигательной установкой, которая будет использоваться NASA для передвижений в космосе.
Контракт с каждой из компаний, предложивших свою вариацию, оценён в 5 млн долларов (около 370 млн рублей). Заполучили же их BWX Technologies, General Atomics Electromagnetic Systems и Ultra Safe Nuclear Technologies of Seattle. Последняя, к слову, сотрудничает с Blue Origin — компанией, основанной создателем Amazon Джеффом Безосом.