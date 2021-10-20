NASA потратит более 10 миллиардов рублей на новый космический гамма-телескоп

Если всё пойдёт по плану, то запуск новинки состоится уже в 2025 году. При этом в 145 млн долларов бюджета не входит непосредственно само запуск устройства в космос, пишет SpaceNews со ссылкой на заявление NASA.

Напомним, что гамма-телескоп — это устройство для наблюдения, которое распознаёт удалённые объекты в спектре гамма-излучения. С его помощью учёные надеются найти ответы на вопросы, связанные с происхождением химических элементов в нашей Галактике.

Что интересно, буквально на днях NASA также запустила ракету Atlas V 401. На его борту находилась Lucy — аппарат, созданный для исследования троянских астероидов Юпитера.