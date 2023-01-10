NASA предложила всем желающим помочь ей в поиске особенно далёких галактик в космосе

Ожидается, что в рамках проекта будут проведены наблюдения за более чем миллионом галактик на расстоянии от 9 до 11 млрд световых лет с помощью 150 спектрографов, установленных на телескопе Хобби-Эберли.

Данные, собранные приборами, будут очищены, собраны и каталогизированы исследователями. При этом NASA намерено привлечь гражданских добровольцев для помощи в идентификации сигналов от далёких галактик. Они более известны как альфа-излучатели Лаймана.

По итогу классифицированные изображения планируется использовать для машинного обучения и автоматизации изучения ранней Вселенной.