NASA представила прототип телескопа для исследования гравитационных волн

Три спутника будут находиться на расстоянии 2,5 млн километров друг от друга, образуя гигантский треугольник. Два телескопа на каждом корабле будут передавать и принимать лазерные сигналы, отслеживая своих «соседей». NASA обеспечит LISA всеми шестью телескопами, пояснили ученые NASA.

Прототип телескопа был создан компанией L3Harris Technologies и прибыл в Центр космических полетов Годдарда в мае. Основное зеркало телескопа покрыто золотом для лучшего отражения лазеров и снижения теплопотерь в условиях космоса.

Телескоп изготовлен из высокоточного материала Zerodur, который минимально изменяет свою форму при колебаниях температуры, что делает его идеальным для работы в сложных условиях космоса.