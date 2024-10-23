NASA представила прототип телескопа для исследования гравитационных волн

Опубликовано 23 октября 2024, 19:061 мин.
NASA представила прототип телескопа для исследования гравитационных волнМиссия LISA будет использовать лазеры для точного измерения расстояний
NASA и Европейское космическое агентство (ESA) представили прототип телескопа для миссии LISA (Laser Interferometer Space Antenna), целью которой станет обнаружение гравитационных волн. Устройство будет измерять расстояния между тремя космическими аппаратами с точностью до триллионных долей метра, используя инфракрасные лазеры.
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Три спутника будут находиться на расстоянии 2,5 млн километров друг от друга, образуя гигантский треугольник. Два телескопа на каждом корабле будут передавать и принимать лазерные сигналы, отслеживая своих «соседей». NASA обеспечит LISA всеми шестью телескопами, пояснили ученые NASA.
Прототип телескопа был создан компанией L3Harris Technologies и прибыл в Центр космических полетов Годдарда в мае. Основное зеркало телескопа покрыто золотом для лучшего отражения лазеров и снижения теплопотерь в условиях космоса.
Телескоп изготовлен из высокоточного материала Zerodur, который минимально изменяет свою форму при колебаниях температуры, что делает его идеальным для работы в сложных условиях космоса.