NASA представило фотографию "черного" Солнца

Благодаря контрасту можно увидеть активные области звезды четче и ярче. Сообщается, что необычная фотография была сделана с помощью 193 и 171 ангстрем, которые являются двумя разными длинами волн. Чаще всего их изображают в золотых и желтых тонах. Также для создания снимка были использованы данные, предоставленные обсерваторией солнечной динамики. Таким образом и получилась фотография с тусклым солнцем, но подчеркнутыми активными областями.

Представители ведомства NASA поделились, что активные области Солнца отображены ярче остальных, поскольку они выдают больше энергии и света. Это, в свою очередь, указывает на интенсивный и сложный набор магнитных полей в звездной короне.