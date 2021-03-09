NASA представило свой первый полностью электрический самолёт

Ожидается, что самолёт будет состоять из 12 двигателей высокой подъёмной силы, расположенных по краям крыльем. При этом они будут дополняться двумя более крупными двигателями, установленными на концах крыла.

На данный момент нет точной информации, когда именно NASA планирует выпустить свой новый аппарат.