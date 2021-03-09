Наука и технологии
Сегодня в 11:02
NASA представило свой первый полностью электрический самолёт
Странно, что этим занялась не Tesla или SpaceX
NASA представило очень интересную новинку — свой первый полностью электрический самолёт X-57 Maxwell. Основная цель НАСА при постройке Х-57 состоит в том, чтобы помочь продвижению стандартов сертификации электрических самолетов.
По словам представителей космического агентства, прямо сейчас проходит тестирование нового летательного аппарата. При этом, как пишет HYPEBEAST, финальный дизайн X-57 всё ещё не утверждён — в итоговом варианте ожидается внедрение 14 пропеллеров.
Ожидается, что самолёт будет состоять из 12 двигателей высокой подъёмной силы, расположенных по краям крыльем. При этом они будут дополняться двумя более крупными двигателями, установленными на концах крыла.
На данный момент нет точной информации, когда именно NASA планирует выпустить свой новый аппарат.