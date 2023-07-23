NASA представило транспортную систему для путешествия на Марс длиной в 4 года

Данная система включает в себя модуль Mars Transit Habitat (MTH), который будет перевозить четырёх членов экипажа в течение всего путешествия.

MTH будет работать вместе с базовым лагерем Artemis на Луне, который поможет NASA подготовиться к миссиям на Марс.

Во время фазы моделирования, экипаж будет связываться с MTH напрямую или через лунную космическую станцию NASA, называемую Gateway. Затем они спустятся на Луну и будут работать там, как если бы они работали на Марсе.

После завершения миссий на поверхности, астронавты вернутся в марсианский модуль и смоделируют возвращение на Землю.

Важно отметить, что связь с экипажем во время марсианской миссии будет сложной из-за долгих задержек, которые могут длиться до 24 минут.

Кроме того, поверхностные модули часто должны оставаться неактивными на поверхности в течение нескольких месяцев, прежде чем к ним прибывает экипаж.