NASA предупредило о сбоях радиосвязи из-за выброса тёмной плазмы на Солнце

Опубликовано 23 июля 2024, 20:15
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NASA предупредило о сбоях радиосвязи из-за выброса тёмной плазмы на СолнцеНе исключены новые вспышки
Издание Daily Mail со ссылкой на отчёт NASA сообщило о выбросе «холодной» тёмной плазмы на Солнце, ввиду чего на Земле могут наблюдаться сбои в работе радио, авиационной и спутниковой связи, а также электросетей.
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Отмечается, что в течение ближайших суток, возможно и более, с вероятностью 60% могут произойти новые вспышки среднего уровня. И, хотя тёмная плазма считается «холоднее» светлой, её температура составляет 19 982,22 градусов по Цельсию (36 000 по Фаренгейту). И эти вспышки являются источниками интенсивного микроволнового излучения.
«Холодная вспышка может привести к колебаниям в электросети. Это грозит нарушить работу радио, авиационной и спутниковой связи, вызвать отключения электроэнергии на Земле», — сказано в публикации Daily Mail.