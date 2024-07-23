NASA предупредило о сбоях радиосвязи из-за выброса тёмной плазмы на Солнце

Отмечается, что в течение ближайших суток, возможно и более, с вероятностью 60% могут произойти новые вспышки среднего уровня. И, хотя тёмная плазма считается «холоднее» светлой, её температура составляет 19 982,22 градусов по Цельсию (36 000 по Фаренгейту). И эти вспышки являются источниками интенсивного микроволнового излучения.

«Холодная вспышка может привести к колебаниям в электросети. Это грозит нарушить работу радио, авиационной и спутниковой связи, вызвать отключения электроэнергии на Земле», — сказано в публикации Daily Mail.