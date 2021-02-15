NASA пригласило посмотреть на посадку нового марсохода Persevance в прямом эфире

Онлайн-трансляция знакового события намечена на 18 февраля, следить за ним можно будет как на сайте NASA, так и на официальном YouTube-канале агентства. В анонсе мероприятия специалисты компании рассказали, что во время посадки межпланетная станция войдёт в тонкую марсианскую атмосферу на скорости около 20 тыс км/ч. В дальнейшем, используя собственные двигатели аппарата и парашют, скорость будет снижена до 3 км/ч.

Марсоход же будет опущен в кратер Джезеро на самом последнем этапе. Сделано это будет с помощью трёх специальных тросов.