NASA применила ультрахолодные атомы для изучения вибраций в космосе

В ходе эксперимента использовался атомный интерферометр — инструмент, позволяющий точно измерять гравитацию и магнитные поля. В условиях микрогравитации на Международной космической станции оборудование смогло продемонстрировать волновые свойства атомов в свободном падении, что ранее считалось невозможным.

Атомная интерферометрия в космосе открывает перспективы для точных измерений гравитации, что может помочь в изучении состава планет и лун, а также в поиске тёмной материи и тёмной энергии. Технология также может усовершенствовать тестирование теории относительности Эйнштейна.

Лаборатория холодных атомов, запущенная в 2018 году, охлаждает атомы до почти абсолютного нуля, позволяя изучать их квантовые свойства в условиях микрогравитации.