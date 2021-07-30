NASA призналось в ежедневной утечке около 0,5 кубометров воздуха на МКС

По словам руководителя американской программы МКС Джоэля Монталбано, каждый день с борта станции утекает около 450 г или 0,5 кубометра воздуха. И это несмотря на то, что люк в сервисный модуль, в котором и находится миниатюрная дыра, находится в закрытом состоянии, пишет Хайтек.

Напомним, что накануне стало известно об инциденте на модуле «Наука». После того, как он успешно пристыковался к МКС, его двигатели внезапно включились, что привело к изменению высоты станции.

Представители NASA уже заявили, что проблема была решена, а опасности для жизни экипажа нет.