NASA продлило легендарную космическую миссию New Horizons до 2029 года

Начиная с 2025 финансового года, основное внимание New Horizons будет уделено сбору уникальных данных по гелиофизике.

Несмотря на то, что на данный момент учёные не знают о существовании достижимых объектов Кайперова пояса, новый курс позволит использовать космический аппарат для будущего близкого пролёта мимо подобных объектов, если они будут обнаружены.

«Миссия New Horizons занимает уникальное положение в нашей солнечной системе, чтобы ответить на важные вопросы о нашей гелиосфере и предоставить исключительные возможности для многодисциплинарной науки», — заявил Никола Фокс, заместитель администратора по научной миссии NASA в Вашингтоне.

Ожидается, что космический аппарат покинет Кайперов пояс в 2028-2029 гг.

Запущенный 18 января 2006 года, космический аппарат New Horizons помог учёным понять миры на краю нашей солнечной системы, посетив карликовую планету Плутон и продолжив путь дальше для пролёта мимо объекта Кайперова пояса Аррокот.