NASA продолжит использовать телескопы Хаббл и Чандра в полном объёме

Опубликовано 26 октября 2024, 18:001 мин.
NASA продолжит использовать телескопы Хаббл и Чандра в полном объёмеПока не получит новый бюджет
Директор отдела астрофизики NASA Марк Клэмпин в ходе онлайн-сессии 23 октября заявил о том, что, несмотря на свои же предложения по сокращению бюджетов на обслуживание миссий Чандра и Хаббл, агентство не будет планировать сокращение их эксплуатации, пока не получит окончательные ассигнования на 2025 финансовый год, начавшийся 1 октября.
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В своём предложении по бюджету на 2025 финансовый год, агентство предложило сократить операционный бюджет Чандры на 40%, до $41,1 млн, а бюджет «Хаббла» — на 10%, до $88,9 млн.
Однако, по словам Клэмпина, агентство «воздерживается от каких-либо изменений в работе рентгеновской обсерватории Чандра и космического телескопа Хаббл в ожидании окончательного утверждения Конгрессом ассигнований на финансовый год, который начался 1 октября».
На шаги по сокращению расходов на эти миссии NASA планировало пойти в силу «бюджетного давления».