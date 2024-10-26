NASA продолжит использовать телескопы Хаббл и Чандра в полном объёме

В своём предложении по бюджету на 2025 финансовый год, агентство предложило сократить операционный бюджет Чандры на 40%, до $41,1 млн, а бюджет «Хаббла» — на 10%, до $88,9 млн.

Однако, по словам Клэмпина, агентство «воздерживается от каких-либо изменений в работе рентгеновской обсерватории Чандра и космического телескопа Хаббл в ожидании окончательного утверждения Конгрессом ассигнований на финансовый год, который начался 1 октября».

На шаги по сокращению расходов на эти миссии NASA планировало пойти в силу «бюджетного давления».