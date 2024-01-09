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Наука и технологии
23:08, 09 января 2024
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NASA: программа по возвращению образцов с Марса на грани из-за бюджета

Произошли сокращения сотрудников

NASA вынуждена внести изменения в свои планы программы возвращения образцов с Марса (MSR) из-за предстоящих сокращений федерального бюджета. Опасения по поводу высоких расходов и нереалистичных сроков программы заставили Лабораторию реактивного движения (JPL) NASA сократить штат и заморозить найм новых сотрудников.

NASA: программа по возвращению образцов с Марса на грани из-за бюджета

© Ferra.ru

Работа над ключевым элементом MSR — системой захвата, удержания и возвращения образцов — приостановлена из-за ожидаемого сокращения финансирования менее чем на треть от запрошенной суммы. Эта система, необходимая для сбора и передачи образцов с Марса на Землю, теперь находится в неопределенности.

Директор JPL Лори Лешин выразила беспокойство в сообщении сотрудникам, подчеркнув, что адаптация к резкому сокращению бюджета будет болезненной и может привести к увольнениям и иным последствиям для персонала.

Источник:Gizmodo
Автор:Булат Кармак
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#NASA
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