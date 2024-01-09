NASA: программа по возвращению образцов с Марса на грани из-за бюджета

Работа над ключевым элементом MSR — системой захвата, удержания и возвращения образцов — приостановлена из-за ожидаемого сокращения финансирования менее чем на треть от запрошенной суммы. Эта система, необходимая для сбора и передачи образцов с Марса на Землю, теперь находится в неопределенности.

Директор JPL Лори Лешин выразила беспокойство в сообщении сотрудникам, подчеркнув, что адаптация к резкому сокращению бюджета будет болезненной и может привести к увольнениям и иным последствиям для персонала.