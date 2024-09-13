NASA протестировала 3D-печатную деталь для двигателя ракеты

Разработка может значительно сократить время и стоимость производства деталей для космических аппаратов, а также уменьшить их вес. Технология, известная как реактивное аддитивное производство (RAM), была разработана компанией Elementum 3D совместно с NASA. Она включает модификацию алюминиевых сплавов для улучшения их свойств при 3D-печати. Это позволило использовать данный метод для создания крупных деталей, включая компоненты для спутников, оборудования для производства микрочипов и автоспорта.