NASA протестировала новый атмосферный зонд для исследовательских миссий

Последний тест зонда состоялся 22 октября, когда он был выпущен с квадрокоптера в районе озера Роджерс. Зонд использует концепцию, основанную на исследованиях 1960-х годов, когда разрабатывались самолеты с корпусом, который использует свою форму для подъема, а не крылья. Эксперимент показал, что эта форма работает стабильно, и зонд успешно выполнил полет.

С момента первых неудачных испытаний в августе, когда механизм выброса не сработал как ожидалось, команда улучшила конструкцию зонда. Были внесены изменения в систему управления полетом и механизм выброса, что позволило достичь стабильного полета в октябре. В будущем ученые планируют запускать зонд с больших высот, чтобы продлить время полёта и провести дополнительные испытания.

Зонд представляет собой прототип, который служит основой для дальнейших разработок. Основной целью текущих полетов является сбор данных, которые помогут ученым усовершенствовать модели и методы для атмосферных миссий на других планетах.