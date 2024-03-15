NASA протестировала систему навигации для будущих миссий

Демонстратор Лунного Узла 1, или LN-1, — это автономная навигационная система, предназначенная для создания в реальном времени точечной сети связи на Луне. Система, протестированная в рамках миссии IM-1 компании Intuitive Machines в рамках инициативы CLPS (Коммерческие Лунные Грузовые Службы) NASA, может связать орбитальные аппараты, посадочные аппараты и даже отдельных астронавтов на поверхности.

Эксперимент был запущен 15 февраля в качестве груза на миссии IM-1. Посадочный аппарат Nova-C под названием Одиссей успешно приземлился 22 февраля около Малаперт А, лунного кратера в регионе Южного полюса, осуществив первую американскую коммерческую беспилотную посадку на Луну. После этого аппарат провел несколько дней на поверхности, проводя шесть научных и технологических демонстраций, в том числе LN-1.

Эксперты продолжают анализировать данные, полученные во время испытаний. LN-1 даже обеспечил критическую поддержку для навигационной системы IM-1, отметил доктор Сьюзан Ледерер, проектный ученый CLPS в Центре космических полетов им. Джонсона NASA в Хьюстоне.