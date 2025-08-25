Наука и технологии
Опубликовано 25 августа 2025, 20:26
1 мин.

NASA протестировало систему оценки рисков для дронов над городами

Разработаны сервисы для предрейсового планирования
NASA разрабатывает инструменты, которые помогут оценивать риски полетов дронов и воздушных такси еще до их вылета. Такие сервисы необходимы для безопасной работы будущих воздушных систем, где в небе будут одновременно находиться десятки беспилотных аппаратов.
Предрейсовое планирование особенно важно в условиях плотного городского воздушного пространства. Своевременная оценка рисков через единый цифровой сервис позволяет операторам заранее понять, какие угрозы могут возникнуть, и при необходимости изменить маршрут до вылета. Это снижает опасность не только для пассажиров, но и для людей на земле.

В июне NASA вместе с компанией ResilienX провели испытания на полигоне в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк. Во время тестов операторы подавали планы полетов в систему, получали отчет о возможных рисках и на основе данных принимали решение — лететь по намеченному маршруту или скорректировать его. Такой подход делает процесс подготовки к полету быстрее и надежнее.

Всего NASA создало три сервиса, которые учитывают особенности эксплуатации автоматизированных летательных аппаратов на низкой высоте в городской среде. Они позволяют прогнозировать угрозы, связанные с погодой и другими факторами, которые могут повлиять на полет.

Проект реализуется в рамках программы NASA Small Business Innovation Research и является продолжением более ранних исследований в области погодных рисков. Технологии, испытанные на этих тестах, уже начали интегрироваться в платформу ResilienX.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
