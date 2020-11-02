NASA протестирует новый ядерный двигатель для полетов на Марс за три месяца

Так, американская компания Ultra Safe Nuclear Technologies (USNC-Tech) изобрела совершенно новую концепцию ядерного двигателя, который, в отличие от аналогов, демонстрирует не только отличную тягу, но, что важно, и высокий уровень надежности, передает New Atlas. Топливом для новинки выступит керамическая микрокапсула, которую покроет карбид циркония. По словам представителей компании-разработчика, в капсулах содержится уран с обогащением выше 5% и ниже 20%.

Известно, что новый двигатель уже был направлен в NASA для тестирования и что с его помощью удастся долететь до Марса всего за три месяца. При этом сроки коммерческого использования, в которые планируют уложиться разработчики, все еще остаются неизвестными.