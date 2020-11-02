Наука и технологии
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NASA протестирует новый ядерный двигатель для полетов на Марс за три месяца
Космос вновь привлекает лучшие инженерные умы
Как стало известно, уже совсем скоро NASA проведет тестирование новейшего ядерного двигателя для полетов на Марс. Ожидается, что с его помощью можно будет добраться до Красной планеты всего лишь за три месяца.
Так, американская компания Ultra Safe Nuclear Technologies (USNC-Tech) изобрела совершенно новую концепцию ядерного двигателя, который, в отличие от аналогов, демонстрирует не только отличную тягу, но, что важно, и высокий уровень надежности, передает New Atlas. Топливом для новинки выступит керамическая микрокапсула, которую покроет карбид циркония. По словам представителей компании-разработчика, в капсулах содержится уран с обогащением выше 5% и ниже 20%.
Известно, что новый двигатель уже был направлен в NASA для тестирования и что с его помощью удастся долететь до Марса всего за три месяца. При этом сроки коммерческого использования, в которые планируют уложиться разработчики, все еще остаются неизвестными.