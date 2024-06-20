Наука и технологии
Опубликовано 20 июня 2024, 22:54
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NASA провела тестирование новых технологий в невесомости

Для будущих миссий
Команды ученых NASA провели серию параболических полетов для испытания следующего поколения технологий, поддерживающих цели агентства в области космического исследования.
NASA провела тестирование новых технологий в невесомости

© Ferra.ru

Эти полеты предоставили уникальную возможность работать с аппаратурой в условиях невесомости, длительность которой составляет около 22 секунды. Они проходили на борту самолета G-FORCE ONE компании Zero Gravity Corporation в период с февраля по апрель и способствовали развитию нескольких перспективных космических технологий.

В рамках проекта FLEET исследователи тестировали ультразвуковую технологию лезвий на симуляторе реголита при лунной и марсианской гравитации. Эксперимент направлен на оценку снижения силовых воздействий на инструменты, что может привести к экономии массы для систем инструментов, используемых в космосе.

Под проектом ODME научные сотрудники тестировали технологии трехмерной печати для упрощения использования электроники и инструментов на Международной космической станции.

NASA провела тестирование новых технологий в невесомости
© Zero-G
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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