NASA раскритиковало КНР за неприглашение американских учёных изучать лунный грунт

Отдуваться пришлось пресс-секретарю американского агентства Фейт Маккай. Она объяснила изданию NatSec Daily, что КНР якобы не захотела приглашать США к исследованиям лунного грунта. При этом китайское космическое ведомство не только допустило к совместным исследованиям представителей Европейского комического агентства (ЕКА), космических служб Франции, Италии и Пакистана, но и запросило использование ресурсов и опыта космических ведомств этих стран.

Однако в том, что «NASA не получало прямого приглашения» к исследованиям, Маккай поспешила обвинить Китай. «Виноват Китай» — такая реплика последовала от маститой организации.

В ответ на это ситуацию прокомментировали представитель МИД Китая Мао Нин и главный редактор пекинского научного журнала Aerospace Knowledge Ван Яньань. В интервью китайскому изданию Global Times Нин заявил, что США, видимо, внезапно забыли об акте Wolf Amendment (поправка Вульфа), запрещающем любым космическим подразделениям США взаимодействовать с китайскими правительственными организациями без специального разрешения Конгресса. То есть ситуация создана самими Штатами.

В свою очередь, Ван Яньань объяснил, что США «ведут себя эгоистично» и попросту претендуют на любые чужие успехи как на свои собственные. К тому же эксперт невысокого мнения о нынешнем состоянии инженерных и других технических возможностей США, о чём свидетельствует устаревающее оборудование и раздробленный характер промышленности. Также, по его мнению, у Штатов нет долгосрочной космической программы, потому что в этом отношении складываются весьма туманные перспективы.