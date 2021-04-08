Наука и технологии
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NASA раскрыло происхождение "радуги" на снимках с Марса
Выяснилось, что на Марсе радуги не бывает
Нескольким ранее американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA поделилось снимком с Марса. Пользователи обратили внимание, что на фотографии запечатлена “радуга”. Сейчас же NASA раскрыло ее происхождение.
Сам снимок был сделан марсоходом Perseverance. После публикации он завирусился в сети, вызвав обсуждения на тему происхождения “радуги”. Представители NASA решили развеять догадки людей с аккаунта Perseverance в социальной сети Twitter.
“Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет. Радуга здесь невозможна. Радуга создаётся светом, отражённым от круглых капель воды, но здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для жидкой воды в атмосфере. Эта дуга — блик от линзы”, — поделились специалисты.