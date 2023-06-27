NASA рассказало о приближении к Земле огромного астероида

19:19, 27 июня 2023
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NASA рассказало о приближении к Земле огромного астероидаНо безопасного
Специалисты NASA сообщили о приближении к Земле огромного 160-метрового астероида 2013 WV44. Космическое тело пролетит мимо нашей планеты 28 июня в 11:00 мск.
Скорость астероида — 11,8 км/с, что больше скорости звука в 34 раза. Расстояние, на котором астероид пролетит возле Земли, составит порядка 7,5 млн км ― почти в 19 раз больше расстояния между Землёй и Луной.
При этом опасности для нашей Планты нет. Специалисты NASA отметили, что в случае опасности скорректируют орбиту астероида.