NASA рассказало о приближении к Земле огромного астероида

Скорость астероида — 11,8 км/с, что больше скорости звука в 34 раза. Расстояние, на котором астероид пролетит возле Земли, составит порядка 7,5 млн км ― почти в 19 раз больше расстояния между Землёй и Луной.

При этом опасности для нашей Планты нет. Специалисты NASA отметили, что в случае опасности скорректируют орбиту астероида.