NASA разработает экран от пыли для защиты астронавтов и оборудования

Пыль обычна не только на Земле, но и на других планетах, хотя, конечно, источник может быть совершенно другим. Она преследует нас в наших домах и приводит к бесконечной борьбе за ее удаление. На чужих мирах она может привести к серьезным неисправностям оборудования и угрожать здоровью.

Исследователи из Центра космического полета НАСА во Флориде обращаются к электростатическим силам за помощью в поддержании астронавтов и оборудования в чистоте от пыли. Разрабатывается технология под названием Электродинамический защитный щит (EDS), который использует прозрачные электроды и электрические поля для электрического удаления пыли с поверхностей.

Пыль представляет серьезную проблему для коммерческих миссий на Луну и миссий «Артемида», так как она может попадать в уплотнения, двери и даже потенциально лунные жилые помещения, подвергая их целостность риску. Электродинамический защитный щит является перспективным решением этой проблемы.

Технология уже прошла успешные испытания в вакуумных камерах, чтобы имитировать космическую среду, и была встроена в стеклянные панели и материалы скафандров, а также использовалась в камерах наблюдения на космических аппаратах. На данный момент собирается информация для будущих миссий с целью дальнейшего тестирования способности защитного щита обеспечивать безопасность оборудования и людей на пыльных мирах.