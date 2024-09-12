NASA разработает новое время для Луны

Точное местоположение атомных часов на Луне еще не определено. Исследования показывают, что часы на поверхности Луны будут «тикать» быстрее на несколько микросекунд в день. NASA и партнеры исследуют математические модели, которые будут наилучшими для установления лунного времени.

Хотя разница в 56 микросекунд может показаться незначительной, она имеет значение при расчете расстояний в космосе. Для объектов, движущихся со скоростью света, это время достаточно для преодоления расстояния примерно в 168 футбольных полей.