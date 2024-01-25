NASA разработает ядерный двигатель для быстрых полётов к звёздным системам

NASA уже нашло подрядчика, который разработает ядерный двигатель, использующей «цикл возбуждения волнового ротора», благодаря чему время полёта на Марс сократится до 45 дней, также это касается и других планет. Главная цель проекта — полёты к соседним звёздным системам и изучение межзвёздных объектов.

В рамках указанной программы NASA отправит астробиологические миссии на Венеру и Марс для поиска и исследования следов внеземной жизни. Одновременно с этим планируются пилотируемые полёты на Луну.

Кроме того, агентство планирует отправлять на Европу и Титан — спутники Юпитера и Сатурна — роботизированные миссии. На этих лунах нашли подлёдные океаны, что говорит о потенциальном существовании различных форм жизни.