NASA разработает ядерный двигатель для быстрых полётов к звёздным системам

Опубликовано 25 января 2024, 12:31
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NASA разработает ядерный двигатель для быстрых полётов к звёздным системамАгентство будет искать внеземную жизнь
NASA решилось на реализацию долгожданного проекта по освоению космоса. Для этого агентство в рамках программы NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) построит бимодальную ядерную двигательную установку.
© NASA
NASA уже нашло подрядчика, который разработает ядерный двигатель, использующей «цикл возбуждения волнового ротора», благодаря чему время полёта на Марс сократится до 45 дней, также это касается и других планет. Главная цель проекта — полёты к соседним звёздным системам и изучение межзвёздных объектов.
В рамках указанной программы NASA отправит астробиологические миссии на Венеру и Марс для поиска и исследования следов внеземной жизни. Одновременно с этим планируются пилотируемые полёты на Луну.
Кроме того, агентство планирует отправлять на Европу и Титан — спутники Юпитера и Сатурна — роботизированные миссии. На этих лунах нашли подлёдные океаны, что говорит о потенциальном существовании различных форм жизни.
Источник:Naked Science
Автор:Андрей Кадуков
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