NASA разработала роботов для изучения антарктического льда

Опубликовано 30 августа 2024, 21:501 мин.
NASA разработала роботов для изучения антарктического льдаРоботы IceNode помогут понять скорость таяния льдов
Инженеры NASA провели успешные испытания прототипа робота в северной части Ледовитого океана. Этот тест стал важным шагом к реализации проекта IceNode, который включает разработку автономных роботов для изучения таяния антарктических ледяных шельфов.
© NASA/JPL-Caltech
Проект направлен на получение данных о том, как быстро тают льды под антарктическими шельфами и как это влияет на уровень мирового океана. Если весь лед в Антарктиде растает, уровень моря может подняться на 60 метров, что представляет собой значительную неопределенность в прогнозах изменения уровня моря.
Роботы IceNode, длиной около 2,4 метра, будут использоваться для сбора данных в труднодоступных местах, где лед соприкасается с океаном. Они будут передавать информацию о температуре, солености воды и скорости её циркуляции. Эти данные помогут улучшить компьютерные модели прогнозирования изменения уровня моря.