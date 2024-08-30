NASA разработала роботов для изучения антарктического льда

Проект направлен на получение данных о том, как быстро тают льды под антарктическими шельфами и как это влияет на уровень мирового океана. Если весь лед в Антарктиде растает, уровень моря может подняться на 60 метров, что представляет собой значительную неопределенность в прогнозах изменения уровня моря.

Роботы IceNode, длиной около 2,4 метра, будут использоваться для сбора данных в труднодоступных местах, где лед соприкасается с океаном. Они будут передавать информацию о температуре, солености воды и скорости её циркуляции. Эти данные помогут улучшить компьютерные модели прогнозирования изменения уровня моря.