NASA разработала систему управления наземным движением самолетов

Программа, известная как IADS (Integrated Arrival, Departure, and Surface), была протестирована в 2022 году на самых загруженных аэропортах страны, включая международный аэропорт Шарлотта-Дуглас в Северной Каролине. Этот аэропорт, второй по загруженности на Восточном побережье, сталкивался с проблемами из-за несовместимости используемых программ для управления движением. Ранее информация о задержках и изменениях передавалась по телефону, что зачастую приводило к еще большим задержкам.

С системой IADS все данные об операциях в аэропорту обновляются в реальном времени, что позволяет авиакомпаниям быстрее реагировать на задержки и менять расписание в случае необходимости. Теперь все службы аэропорта работают с единой системой, что помогает снизить риски образования пробок на взлетно-посадочных полосах.