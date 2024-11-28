Наука и технологии
Опубликовано 28 ноября 2024, 20:21
1 мин.

NASA разработала систему управления наземным движением самолетов

Новая система снижает задержки и расход топлива
Задержки и пробки — это не только проблема на дорогах, но и в небе. В аэропортах США большое количество рейсов пересекаются, пытаясь использовать те же самые маршруты, что вызывает заторы. Чтобы решить эту проблему, NASA совместно с Федеральной авиационной администрацией (FAA) разработала новую программу управления наземным движением, которая помогает сократить задержки и экономить топливо.
NASA разработала систему управления наземным движением самолетов

© Ferra.ru

Программа, известная как IADS (Integrated Arrival, Departure, and Surface), была протестирована в 2022 году на самых загруженных аэропортах страны, включая международный аэропорт Шарлотта-Дуглас в Северной Каролине. Этот аэропорт, второй по загруженности на Восточном побережье, сталкивался с проблемами из-за несовместимости используемых программ для управления движением. Ранее информация о задержках и изменениях передавалась по телефону, что зачастую приводило к еще большим задержкам.

С системой IADS все данные об операциях в аэропорту обновляются в реальном времени, что позволяет авиакомпаниям быстрее реагировать на задержки и менять расписание в случае необходимости. Теперь все службы аэропорта работают с единой системой, что помогает снизить риски образования пробок на взлетно-посадочных полосах.

Источник:NASA
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NASA
,
#разработка
,
#самолет
,
#технологии