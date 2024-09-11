Наука и технологии
Опубликовано 11 сентября 2024, 17:59
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NASA решило проблему с двигателями на космическом аппарате Voyager 1

Старение и засорение топливных трубок не помешало миссии
Инженеры NASA успешно справились с проблемой, возникшей у космического аппарата Voyager 1, который находится в межзвездном пространстве уже 47 лет. В течение этого времени трубки, подающие топливо в двигатели аппарата, забились диоксидом кремния — побочным продуктом изнашивающейся резиновой диафрагмой в топливном баке.
NASA решило проблему с двигателями на космическом аппарате Voyager 1

© Ferra.ru

Топливные трубки используются для подачи жидкого гидразина, который превращается в газ и позволяет мягко настраивать антенну аппарата на Землю. В условиях старения аппарата выбор подходящих двигателей стал сложнее, поскольку трубки внутри двигателей становятся всё более забитыми. В связи с этим инженеры решили переключиться на другой набор двигателей.

Проектная команда обнаружила, что в 2002 году трубки начали забиваться, что привело к переключению на второй набор. Когда и этот набор начал засоряться в 2018 году, команда переключилась на третий набор двигателей. Теперь и этот набор оказался забит, и инженеры вновь вернулись к первому набору.

Проблему усложняет снижение температуры и доступной мощности, что потребовало предварительного нагрева двигателей с помощью несущественных обогревателей. Эта сложная операция была успешно завершена.

Источник:NASA
Автор:Булат Кармак
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