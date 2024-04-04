NASA синхронизирует лунное и земное время для безопасной передачи данных

Как сообщается, это поручение властей США направлено на обеспечение синхронизации и безопасности передачи данных, так как земное время отстаёт от лунного в среднем на 58,7 микросекунды в сутки. Из-за этого периодически случаются отклонения и последующие сбои.

NASA должно представить план по реализации проекта к концу 2026 года. Кроме того, стандартизировать лунное время нужно будет по аналогии с земным. На нашей планете часовые пояса стандартизированы по UTC (Coordinated Universal Time, или Всемирное координированное время), которое основано на атомных часах в разных точках на Земле. Если нужно, атомные часы появятся и на Луне.