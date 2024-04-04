NASA синхронизирует лунное и земное время для безопасной передачи данных

Опубликовано 04 апреля 2024, 04:30
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NASA синхронизирует лунное и земное время для безопасной передачи данныхДля безопасной передачи данных в космосе
NASA разработает единый стандарт времени для Луны и других космических объектов для синхронизации связи и передачи данных между космическими кораблями, астронавтами и базами, а также лунными спутниками. Об этом со ссылкой на служебную записку руководителя Управления по науке и технологической политике Белого дома (OSTP) Арати Прабхакара сообщило агентство Reuters.
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Как сообщается, это поручение властей США направлено на обеспечение синхронизации и безопасности передачи данных, так как земное время отстаёт от лунного в среднем на 58,7 микросекунды в сутки. Из-за этого периодически случаются отклонения и последующие сбои.
NASA должно представить план по реализации проекта к концу 2026 года. Кроме того, стандартизировать лунное время нужно будет по аналогии с земным. На нашей планете часовые пояса стандартизированы по UTC (Coordinated Universal Time, или Всемирное координированное время), которое основано на атомных часах в разных точках на Земле. Если нужно, атомные часы появятся и на Луне.