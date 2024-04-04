Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 04 апреля 2024, 04:30
1 мин.

NASA синхронизирует лунное и земное время для безопасной передачи данных

Для безопасной передачи данных в космосе
NASA разработает единый стандарт времени для Луны и других космических объектов для синхронизации связи и передачи данных между космическими кораблями, астронавтами и базами, а также лунными спутниками. Об этом со ссылкой на служебную записку руководителя Управления по науке и технологической политике Белого дома (OSTP) Арати Прабхакара сообщило агентство Reuters.
NASA синхронизирует лунное и земное время для безопасной передачи данных

© NASA

Как сообщается, это поручение властей США направлено на обеспечение синхронизации и безопасности передачи данных, так как земное время отстаёт от лунного в среднем на 58,7 микросекунды в сутки. Из-за этого периодически случаются отклонения и последующие сбои.

NASA должно представить план по реализации проекта к концу 2026 года. Кроме того, стандартизировать лунное время нужно будет по аналогии с земным. На нашей планете часовые пояса стандартизированы по UTC (Coordinated Universal Time, или Всемирное координированное время), которое основано на атомных часах в разных точках на Земле. Если нужно, атомные часы появятся и на Луне.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Луна
,
#земля
,
#сша
,
#NASA
,
#наука
,
#технологии
,
#время