NASA скоро начнёт долгожданные исследования для изучения истории Солнечной системы

Всего аппарат доставил 250 граммов образцов. Уже на Земле специалисты сняли с капсулы последние крепления, которые удерживали крышку, защищавшую хранящийся материал от разгерметизации. Грунт с астероида был доставлен в сентябре 2023 года и капсула с ним хранилась в специальном боксе, а учёные в это время проводили первые исследования.

Стоимость проекта составила $1,16 млрд. Как заявило NASA, это самый амбициозный проект агентства, потому что начинающиеся исследования прольют свет на историю нашей Солнечной системы.

«Наши инженеры и учёные неустанно работали за кулисами в течение нескольких месяцев, чтобы не только обработать более 70 граммов материала, к которому мы могли получить доступ ранее, но и спроектировать, разработать и протестировать новые инструменты, которые позволили нам преодолеть это препятствие», — рассказала Эйлин Стэнсбери, руководитель отдела Astromaterials Research and Exploration Science (ARES) в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне.