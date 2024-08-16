NASA снова перенесло решение вопроса о возвращении астронавтов Starliner на Землю

Агентство пока не знает, когда они смогут вернуться домой. При стыковке с МКС у корабля возникли проблемы с пятью реактивными двигателями и движителями системы реагирования, и астронавты остаются на МКС, чтобы специалисты NASA и Boeing могли изучить ошибки и принять необходимые меры.

Потенциальная дата возвращения в настоящее время неизвестна вообще, но окончательное решение будет принято в последнюю неделю августа, якобы готовиться к принятию решения начнут после 23 августа, хотя именно на эту дату планировалось вынесение решения.

Ранее NASA сообщило, что пригласит дополнительных экспертов по проблемам движителей для дальнейшей оценки проблем Starliner.

«Мы привлекли людей из сообщества роботизированных космических полётов в Гленне (Исследовательский центр) и в Центре космических полётов Годдарда, в JPL (NASA). Они привыкли анализировать двигательные установки, когда космические аппараты находятся на расстоянии миллионов миль, и они предоставили нам полезную информацию», — заявил в ходе брифинга помощник администратора Управления космических операций NASA Кен Бауэрсокс.