NASA сняло неизвестную науке полосу в космосе. Но это оказалось не НЛО

Исследователи из Центра космических полётов имени Годдарда NASA точно рассчитали время, чтобы «направить LRO в нужное место в нужное время, чтобы поймать проблеск Danuri». Именно их расчёты, которые уже назвали «инженерным достижением», позволили понять, что корейский Danuri стал похож на снимке на полосу без двух солнечных батарей и антенны, потому что «время экспозиции камеры LRO было очень коротким», чтобы снять космический аппарат полноценно.