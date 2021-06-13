NASA собрало ракету, которая доставит людей на Луну

Наука и технологии
Сегодня в 16:30
NASA собрало ракету, которая доставит людей на ЛунуЗапуск может состояться уже в 2021 году
Американское космическое агентство NASA отчиталось о значительных успехах своей новой лунной миссии. Специалисты компании собрали первую из своих ракет, которые примут участие в отправке людей на Луну.
Речь идёт об одном из мощнейших космических аппаратов, являющимся частью серии Space Launch System (SLS). BBC пишет, что в планах NASA отправка SLS в первый полёт уже в 2021 году. При этом этот тестовый запуск состоится без участия людей.
Если всё пойдёт по плану, то люди отправятся на спутник Земли уже в 2023 году.
Напомним, что SLS состоит из масштабной основной ступени с топливными баками и четырьмя мощными двигателями. При этом также у него будет иметься сразу два 54-метровых твердотопливных ракетных ускорителя.
Согласно имеющимся данным, именно в них «заложена» большая часть силы тяги.