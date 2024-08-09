NASA сообщило о приближении к Земле сразу пяти астероидов

Опубликовано 09 августа 2024, 18:00
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NASA сообщило о приближении к Земле сразу пяти астероидовНекоторые потенциально опасны
Панель мониторинга Asteroid Watch, входящая в структуру NASA, зафиксировала приближение к Земле сразу пяти астероидов.
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Как сообщает NASA, прогнозируется пять сближений, астероиды приблизятся к нашей планете на относительно близкое расстояние. Среди космических тел к Земле движутся астероиды размером более 150 метров, поэтому считаются потенциально опасными объектами.
Астероиды приблизятся к планете на расстояние до 7,5 млн км, что в 19,5 раз превышает расстояние от Земли до Луны, среднее расстояние между которыми — порядка 385 тысяч км.