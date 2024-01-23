NASA сообщило о восстановлении связи с дроном Ingenuity на Марсе

В ходе планового вылета Ingeniuty взлетел на 12 метров и передал свой статус через марсоход Perseverance, с которым летательный аппарат работает в паре с 2020 года. Но уже при спуске на грунт дрон перестал передавать сигнал.

Причина обрыва сигнала пока неизвестна, но связь удалось восстановить: к месту последней посадки вертолёта подвели ровер Perseverance, проводя сеансы прослушивания дрона, пока сигнал от Ingeniuty не был засечён.

В настоящее время специалисты NASA проводят расследование касательно причин обрыва сигнала Ingeniuty.

«Команда изучает новые данные, чтобы лучше понять неожиданный сбой связи во время 72-го полёта Ingeniuty», — сообщили в агентстве.