NASA сообщило о восстановлении связи с дроном Ingenuity на Марсе

Опубликовано 23 января 2024, 22:11
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NASA сообщило о восстановлении связи с дроном Ingenuity на МарсеСигнал восстановили с помощью марсохода
NASA сообщило о восстановлении связи с марсианским вертолётом Ingeniuty, которая внезапно прервалась в ходе 72-го вылета дрона.
В ходе планового вылета Ingeniuty взлетел на 12 метров и передал свой статус через марсоход Perseverance, с которым летательный аппарат работает в паре с 2020 года. Но уже при спуске на грунт дрон перестал передавать сигнал.
Причина обрыва сигнала пока неизвестна, но связь удалось восстановить: к месту последней посадки вертолёта подвели ровер Perseverance, проводя сеансы прослушивания дрона, пока сигнал от Ingeniuty не был засечён.
В настоящее время специалисты NASA проводят расследование касательно причин обрыва сигнала Ingeniuty.
«Команда изучает новые данные, чтобы лучше понять неожиданный сбой связи во время 72-го полёта Ingeniuty», — сообщили в агентстве.
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