NASA создала инструмент для проектирования самолетов будущего

Опубликовано 17 мая 2024, 22:33
1 мин.
NASA создала инструмент для проектирования самолетов будущегоAviary
Инженеры получили новый бесплатный инструмент Aviary от NASA для разработки инновационных летательных аппаратов. Aviary создает виртуальные модели самолетов с необычными технологиями и показывает, как они будут работать.
В отличие от предыдущих программ, Aviary взаимодействует с другими программами для расширения возможностей. Программа помогает заранее получать информацию о проекте самолета, до дорогостоящих испытаний. Разработка может моделировать современные, более интегрированные системы летательных аппаратов.
Инженеры могут легко использовать информацию о батареях и других элементах, полученную другими инструментами. Aviary может учитывать, как сильно одно значение влияет на другое, например, мощность батареи и дальность полета.
Никакая другая программа не может делать то, что Aviary — одновременно учитывать данные прошлых программ, новые инструменты и взаимосвязь параметров.