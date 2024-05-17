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Наука и технологии
Опубликовано 17 мая 2024, 22:33
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NASA создала инструмент для проектирования самолетов будущего

Aviary
Инженеры получили новый бесплатный инструмент Aviary от NASA для разработки инновационных летательных аппаратов. Aviary создает виртуальные модели самолетов с необычными технологиями и показывает, как они будут работать.
NASA создала инструмент для проектирования самолетов будущего
© NASA

В отличие от предыдущих программ, Aviary взаимодействует с другими программами для расширения возможностей. Программа помогает заранее получать информацию о проекте самолета, до дорогостоящих испытаний. Разработка может моделировать современные, более интегрированные системы летательных аппаратов.

Инженеры могут легко использовать информацию о батареях и других элементах, полученную другими инструментами. Aviary может учитывать, как сильно одно значение влияет на другое, например, мощность батареи и дальность полета.

Никакая другая программа не может делать то, что Aviary — одновременно учитывать данные прошлых программ, новые инструменты и взаимосвязь параметров.

Источник:NASA
Автор:Булат Кармак
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